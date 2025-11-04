Готови за еврото, но не за дефицити. БНБ зове за разумна финансова политика

Българската народна банка увери гражданите, че страната е напълно подготвена за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година. Управителят на БНБ Димитър Радев заяви, че както централната банка, така и търговските банки са готови за всички процеси по превалутирането и разпространението на евробанкнотите.

Изявлението бе направено по време на съвместната пресконференция с президента на Европейската централна банка Кристин Лагард след форума „България на прага на еврозоната.

Банковата система е подготвена за плавен преход

„Нашата банкова система е силна, добре капитализирана, високоликвидна и напълно готова да посрещне повишената активност в първите дни на новата година“, заяви управителят на БНБ. По думите му гражданите нямат основание за тревога, тъй като процесът по въвеждането на еврото е внимателно планиран в тясно сътрудничество с Европейската централна банка и националните банки от еврозоната.

Радев подчерта, че през целия януари 2026 г. ще бъде възможно разплащанията да се извършват както в левове, така и в евро, докато електронните транзакции ще се осъществяват изцяло в новата валута. „Моят съвет към гражданите е прост – запазете спокойствие и бъдете практични. Няма нужда от прекомерна подготовка. Централната банка и търговските банки са напълно готови“, каза той.

Еврото като символ на интеграция и доверие

Управителят на БНБ определи предстоящото приемане на еврото като исторически момент за България и завършек на дългогодишните усилия за икономическа и парична интеграция с Европа. В обръщението си към Кристин Лагард той изрази признателност за подкрепата на ЕЦБ и подчерта, че България е достигнала висока степен на съответствие с рамката на еврозоната.

„Приемането на еврото ще засили доверието във финансовата ни система и ще отвори нови перспективи за растеж и просперитет“, заяви Радев. Той допълни, че България поема и нови отговорности – да поддържа стабилност, дисциплина и ангажимент към общите европейски принципи. „Разширяването на България към еврозоната е израз на доверие и принос към европейския проект, основан на солидарност и споделена отговорност“, каза още той.

Фискалната дисциплина – ключът към стабилното бъдеще

В отговор на журналистически въпрос по време на форума Димитър Радев подчерта, че България трябва спешно да се върне към пътя на разумната и дисциплинирана фискална политика. „През годините сме си изградили репутация на фискално отговорна държава, но от 2020 г. насам постепенно губим тази позиция. Трябва да обърнем тенденцията“, заяви управителят на БНБ.

Той уточни, че най-добрият подход е строг контрол върху текущите разходи и приоритизиране на инвестиционни проекти, които стимулират дългосрочен растеж. Ако този курс не бъде възстановен, страната рискува да се сблъска с по-високи данъци и нарастващ държавен дълг – сценарий, който би имал негативни икономически и политически последици. „Предстоящите дискусии за бюджета за 2026 г. ще покажат дали има политическа воля за връщане към фискална дисциплина“, предупреди Радев.

Исторически етап и нови отговорности

Димитър Радев завърши с послание, че България се намира в решаващ момент от своя европейски път. Влизането в еврозоната ще отбележи не само институционален успех, но и утвърждаване на репутацията на страната като надежден финансов партньор. Той подчерта, че стабилността на банковата система, в съчетание с възстановяването на фискалната дисциплина, ще бъдат решаващи за уверения старт на България като част от ядрото на Европейския съюз.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com