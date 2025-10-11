Управителят на БНБ с много сериозно предупреждение! Дебне ни румънски сценарий

Много сериозно предупреждение отправи гуверньорът на БНБ Димитър Радев. Румънски сценарий дебна на вратата ни.

"Сега имаме отлична възможност да направим така, че да продължим с процеса на увеличаване на реалните доходи и в същото време на възстановяване на фискалните буфери, ако фокусираме вниманието си върху това, което става в разходната част на бюджета и го управляваме по най-разумния начин. Това още може да се направи. Ако продължават да ескалират тези проблеми, ще се окажем в положение, в което няма да има полезни ходове, нещо, което виждаме в момента. Имаме такъв пример и близо до България - Румъния", коментира Радев в интервю за БНТ.

"Виждаме желание на управляващите и наистина да се вдигат определени данъчни тежести. И далеч, и близко. Зависи от коя гледна точка разглеждаме проблема. Този сценарий ще бъде невъзможен в България, ако без забавяне се вземат мерки да пречупим негативния тренд по отношение на фискалната позиция от последните години. Ако оставим тези проблеми да ескалират, определено ще бъдем на пътя на това, което вие нарекохте румънски сценарий.

Нашата приходна система, включително данъчната система, нейният дизайн е направен така, че да осигури безпроблемно финансиране на държавни разходи в размер до около 40% от брутния вътрешен продукт. Ако поддържаме устойчиво тези разходи, значително над тази граница, това неизбежно поражда два въпроса. Как ще се финансира? И отговорите не са толкова сложни. Чрез дълг или чрез увеличение на данъците или чрез комбинация на тези две възможности. А те не са добри възможности. Затова фокусът трябва да бъде върху това да овладеем фискалната експанзия, да пречупим този тренд на проциклична фискална политика. И в този смисъл, да, аз мисля, че бюджетът за 2026 година е може би по-важен от бюджетите през всяка една от последните поне 5 години."

"Не е тайна, че бюджетът е изправен пред сериозни трудности. Генезисът на тези трудности е политическата криза след 2020 година и свързаното с нея разклащане на фискалната позиция. Определено има тренд на влошаване през последните години и той трябва да бъде пречупен. Бюджетът за 2026 година ще бъде индикатор дали има достатъчно здрав разум и политическа воля това да се направи", каза в интервюто Радев.

Относно инфлацията и прогнозите как ще завършим 2025 г. шефът на БНБ коментира още:

"Ще завършим с по-висока инфлация от тази, която е в еврозоната, но все още в управляеми рамки. Т.е. няма да има особен драматизъм поне в това, което официално се наблюдава и отчита като инфлация. Разбира се, дискусията и публичната, и сред хората за това колко са високи цените в магазините ще продължи, но от макроикономическа гледна точка това няма да представлява сериозен дисбаланс."

