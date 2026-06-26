Пълна промяна в Бъкингам! Чарлз взе ключово решение

Крал Чарлз III и кралица Камила няма да се нанесат в Бъкингамския дворец, след като мащабният му ремонт за 369 милиона паунда приключи през следващата година, съобщава BBC.

Въпреки че емблематичната сграда е официална лондонска резиденция на британските монарси още от времето на кралица Виктория през 1837 г., Чарлз III е решил тя да остане единствено административно седалище на короната. Вместо това кралската двойка ще запази за свой постоянен дом близкия Кларънс Хаус - бившата резиденция на кралицата майка, разположена до двореца „Сейнт Джеймс“.

Защо се стигна до това решение?

Основната причина зад този ход е желанието на монарха да осигури по-широк обществен достъп до историческата забележителност. Тъй като кралят и кралицата са в края на 70-те си години, евентуалното им пребиваване там би наложило сериозни ограничения за туристите от съображения за сигурност и уединение.

След оттеглянето им дворецът ще може да работи с удължено работно време за посетители, което значително ще повиши приходите от туризъм. Към момента Бъкингамският дворец отваря врати за граждани само през лятото и в предварително избрани дни през останалата част от годината.

Какво включва мащабният ремонт?

Възстановителните дейности по двореца продължават вече десетилетие и се очаква да приключат окончателно през март. Проектът е наложителен заради остарялата инфраструктура:

Подмяна на амортизирани електрически инсталации и кабели.

Смяна на стари оловни тръби и бойлери, много от които са на над 60 години.

Превантивни мерки срещу сериозни рискове от пожари или наводнения.

Макар че няма да живеят там, кралят и кралицата няма да бъдат напълно изолирани от Бъкингамския дворец. Пазителят на Тайната хазна, Джеймс Чалмърс, пояснява, че кралската двойка ще разполага с обновени частни стаи в сградата, където ще може да си почива в паузите между ангажиментите през работния ден.

Междувременно отчетите показват, че за финансовата година 2024-2025 крал Чарлз III е внесъл в държавната хазна данъци в размер на 12,9 милиона паунда.

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