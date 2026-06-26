Крал Чарлз разкри колко данъци плаща – сумата е впечатляваща

Британският крал Чарлз III за първи път в историята на монархията публично разкри размера на платените от него данъци. Според годишния финансов отчет на кралското семейство държавният глава е внесъл 12,9 милиона британски лири данъци за финансовата 2024–2025 година.

С тази сума Чарлз се нарежда сред 100-те най-големи данъкоплатци във Великобритания.

Данъчната си декларация за същия период оповести и престолонаследникът принц Уилям, който е платил 7,76 милиона британски лири данък върху доходите и капиталовите печалби, съобщава BBC.

Безпрецедентна прозрачност

От Бъкингамския дворец подчертаха, че публикуването на данъчните задължения е лично решение както на краля, така и на принца на Уелс.

Според двореца целта е да се повиши прозрачността и общественото доверие към институцията.

От възкачването на Чарлз на престола през 2022 г. общата сума на доброволно платените от него и принц Уилям данъци вече надхвърля 50 милиона британски лири.

От какво идват доходите на краля

Основният личен доход на Чарлз идва от херцогство Ланкастър – историческо имение с огромно портфолио от земи, инвестиции и недвижими имоти, което осигурява независими средства за официалните и личните разходи на монарха.

През финансовата 2025–2026 година приходите от имението възлизат на 25,2 милиона британски лири.

Допълнителни доходи идват от личните инвестиции, спестяванията и частните кралски имоти Балморал и Сандрингам, които също подлежат на данъчно облагане.

И принц Уилям разкрива данъците си

Следвайки примера на баща си, принц Уилям също публикува размера на своите данъчни плащания.

Неговите доходи идват основно от херцогство Корнуол – наследствено имение с площ около 130 000 акра, оценявано на над 1 милиард британски лири. То финансира официалните му ангажименти, дейността на неговия офис и издръжката на семейството му.

От двореца уточняват, че принцът плаща данък по най-високата ставка върху всички нетни приходи след приспадане на допустимите разходи, които се проверяват от независими одитори.

Кралската двойка остава в Кларънс Хаус

Годишният отчет разкрива още, че крал Чарлз III и кралица Камила няма да се преместят в Бъкингамския дворец, а ще продължат да живеят в официалната си резиденция Кларънс Хаус.

Междувременно става ясно, че държавното финансиране на кралското семейство чрез т.нар. Sovereign Grant ще нарасне до близо 100 милиона британски лири през финансовата 2027–2028 година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com