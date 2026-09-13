Кралски жест: Как папа Лъв XIV се прибра в Рим
Техническа повреда блокира полета на Светия отец в Испания
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Техническа повреда блокира полета на Светия отец в Испания
Говори и за войната
"Господарите на войната" знаят, че е нужен само един миг, за да унищожиш, но цял живот, за да възстановиш", каза Светият отец
Българският премиер и двамата му заместници в делегацията за Рим
Камбаните на базиликата "Свети Петър" във Ватикана огласиха днес едноименния площад
Случаят нанесе значителни щети върху образа на най-малката държава в света.
Активното членство в ложа на свободните масони е забранено за вярващите
Кардинал Гиксо поздрави делегацията ни за толерантността
"Морално допустимо" е да се взимат ваксини от клетки на абортирани ембриони
Заразил се е 66-годишен духовник, който е приет в болница
Ватиканът ревностно пази тайните на отритнатите папи
Ватикан. Високопоставени духовни лица призоваха църквата да приеме по-позитивна позиция по въпроса за хомосексуалността. В доклад, представен по врем...