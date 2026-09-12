Въргал на 10 000 метра! Британци се сбиха, пилотът обърна самолета
Правят списък с пътниците хулигани
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Правят списък с пътниците хулигани
Нискобюджетната авиокомания EasyJet ще закупи 36 нови самолета Airbus A320 на стойност 3.8 млрд. долара. Това се случва след като компанията обяви рек...
Самолет на EasyJet престоя три часа на Летище София поради технически причини. Самолетът е изпълнявал полет от София за Лондон и е трябвало да излети...
Годишна печалба от около 580 млн. паунда преди облагане, прогнозира нискотарифният въздушен превозвач easyJet. Тя е за финансовата година, приключваща...