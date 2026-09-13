Без партийни списъци на тъмно! ПБ иска открит избор за новия ВСС
Димитър Петров настоя гражданското общество да има достатъчно време да прецени кандидатите
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Димитър Петров настоя гражданското общество да има достатъчно време да прецени кандидатите
По-високи концесионни такси, по-малки бордове и удар по дублиращите структури също влизат в програмата на управляващите
Групата ще бъде с председател Кирил Веселински
Стъпката ще стане по предложение на "Има такъв народ", но споровете са големи
Според нея е възможно случаят да струва поста на Наталия Киселова
Получаваме подкрепа от "Възраждане", "Има такъв народ", "Продължаваме промяната-Демократична България", похвали се той
Шефката на парламента Наталия Киселова получава пълна подкрепа от социалистите
Групата на "Величие" ще бъде от 10 депутати
Драгомир Стойнев поема парламентарната група на БСП-Обединена левица
Днес се откри новата сесия на 50-ото Народно събрание
Сред изключените е и съпредседателят на партията Джевдет Чакъров
Според колегата ѝ Йордан Цонев парламентарните групи няма да се отзоват на поканата на ДПС
За втория мандат ще бъдат разпратени писма на партиите в парламента
Искате всичко, но сте облъчени до лудост от един очевиден психопат и социопат, възмути се Николай Марков
Така парламентарните групи в Народното събрание вече са 6
Възможно е разпадане на парламентарната група на партията
Още на 28 юни областната структура на ДПС поиска Рамадан Аталай да подаде оставка
За предстоящата промяна съобщи самият Борисов пред репортери в парламента още на 10 януари
лидерът на ГЕРБ каза, че може да не влязат на първото заседание на парламента, ако това се случи
Парламентът се събира на първо заседание в сряза, 21 юли 2021