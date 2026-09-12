"Стандарт" празнува 34 години! Медията с кауза
Нашата мисия е да отстояваме истината, да градим мостове, да пазим традициите и да въздигнем достойнството на България
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Нашата мисия е да отстояваме истината, да градим мостове, да пазим традициите и да въздигнем достойнството на България
Социално-отговорната програма на Fest Team за музиката, която не спира на сцената и може да бъде подкрепа всеки ден
Инспектори установиха нарушения
Пожелавам на Вас и на колегите Ви журналисти здраве и професионални успехи!
Спор за честността на вота измести програмите, дебатът потъна в скандали
Компанията взе приза и в категория „Кампании за превенция и устойчивост - здравословно и балансирано хранене“
Кампании на ОББ и ДЗИ спечелиха общо 8 отличия в различни категории
Веригата бе отличена като „Най-добър международен ритейлър“
. Дни преди Коледа са проведени две благотворителни кампании, в които са събрани над 8 хил. лв.
Знаем ли колко много сме дали на света и гордеем ли се наистина с българите, чиито открития са направили живота на всички ни по-добър? Правим ли всичк...
През 2015 година посветихме кампаниите си на новата генерация Дали България ще бъде утре държавата, за която днес все още можем само да мечтаем? Това...