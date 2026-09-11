Следете последните новини, анализи и коментари от 30 години Стандарт в StandartNews.com. Сред най-следените теми са Стандарт, Рожден Ден, Годишнина, Поздрав.
Любимата медия празнува рожден ден и кръгла годишнина (ОБНОВЕНА)
От много годиниспътник на вестника е и Агенция Стандарт – новинарски лидер в България
Патриарх Неофит поздрави и благослови „Стандарт“ за юбилея
Честита годишнина! На многая и благая лета!
Владимир Денев: "Стандарт" ми даде летящ старт в рекламата (ВИДЕО)
Това каза във видеообръщение по повод празника първият "началник" на рекламата
Максим Бехар: "Стандарт" не е вестник, а идея, повече от идея (ВИДЕО)
Искам да ви пожелая вестникът да го има още поне три по 30, казва Бехар
"Стандарт" с юбилейна дискусия в Кърджали. Правим Бранд "Родопи"
Събрахме в сърцето на Родопите власт, бизнес и научни среди
Валери Запрянов: "Стандарт" се роди като различния вестник (ВИДЕО)
Бяхме екип, бяхме приятели и останахме такива, а това е най-важното
30 брилянта, с които "Стандарт" блести
Ето как променихме България
Красимир Стойчев: Важни са хората, които правят "Стандарт" (ВИДЕО)
Стойчев записа и специално видео за екипа и читателите на "Стандарт"
Премиерът Гълъб Донев: Поздравявам "Стандарт" за кампаниите!
Пожелавам на Вас и на колегите Ви журналисти здраве и професионални успехи!