33 години СТАНДАРТ! Медията, която вдъхновява

СЛАВКА БОЗУКОВА,

Издател и главен редактор на "Стандарт"

33 години... Това не е палиндромно число, не е само Христова възраст. Това е живот. Нашият - на хората, които правим "Стандарт" от първите броеве. Вашият - на всички българи, които 33 години сте не просто наши читатели, а наше семейство и бъдеще.

33 години - стотици хиляди заглавия, милиарди думи, безброй безсънни нощи.

33 години истини, понякога болезнени, понякога окуражаващи, но винаги – честни.

Започнахме, за да пазим демокрацията. Останахме - за да палим сърцата с каузи.

Израснахме заедно с нова България – с нейните трудни уроци и малки победи. Видяхме промени, протести, трагедии, надежди. Но най-важното: видяхме как българският дух не се предава. И го описваме – страница по страница, ден след ден.

Ние не сме просто медия. Ние сме паметта на времето. Огледало на обществото. И най-вече – трибуна за гласа на хората.

Вярваме, че истинската стойност на журналистиката е в човешката история – в съдбата на учителя, в неволите на лекаря, в битката на фермера, в мечтите на детето. Но и в голямата мисия - за възраждане на градовете, за растеж на икономиката, за опазване на културното наследство.

През годините падахме, ставахме, но продължихме и пак изкачихме върха: Благодарение на вас, близо два милиона българи, които всеки ден четете вестника, сайта, следвате ни в социалните мрежи. За нас сте много повече от медиен капитал или аудитория, както ви наричат пиарите. Вие сте нашите верни приятели. Нашият всекидневен коректив.

За 33 години "Стандарт" се утвърди като бранд, влезе в ТОП 5 на националната класация. Очаквахме феърплей, получихме хейт. Както е добре известно, в България слабият се съжалява, но успехът на силния не се прощава.

Христовата възраст е повод за равносметка и ние не бягаме от нея. Чухме обидите от враговете и ги забравихме. Видяхме жестовете от приятелите и ги запомнихме. Преживяхме трудностите и разбрахме каква е нашата ценност: Да бъдем истински!

Да бъдем медията със сърце и душа, обединяваща съмишлениците на каузата България. Всички, които заедно мечтаем да я видим горда и силна, мъдра и стабилна, отправила поглед в утрешния ден. Такава, каквато е била през златните векове на историята.

Днес ви подаряваме новия клип, който направихме за 15 години от старта на голямата ни кампания - Чудесата на България! С обещанието - да продължим!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

