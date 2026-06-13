33 години СТАНДАРТ! Медията, която вдъхновява
Днес ви подаряваме новия клип, който направихме за 15 години от старта най-голямата ни кампания - Чудесата на България! С обещанието - да продължим!
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Днес ви подаряваме новия клип, който направихме за 15 години от старта най-голямата ни кампания - Чудесата на България! С обещанието - да продължим!