Скандално много! 10 милиона евро на ден се харчат за косене на тревички
Бившият регионален министър алармира за дългосрочни договори „на абонамент“ и сериозен монопол в пътната поддръжка
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Бившият регионален министър алармира за дългосрочни договори „на абонамент“ и сериозен монопол в пътната поддръжка
Пътници стоят под дъжда, за да кацне президентския самолет
Колата пуска лодка във водата
Служители си написали благи суми
Най-добре е Тютюневият склад в Пловдив да се съхрани в сегашния му полуразрушен вид Тони Николов,Култура.бг Безобразието в България със сигурност им...