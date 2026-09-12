Монаси ли са измислили Coca-Cola? Ето я оригиналната рецепта
Рецепта с кока и кола орехи е открита в аптеката на манастира „Сан Марко“ – десетилетия преди прочутата американска формула
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Рецепта с кока и кола орехи е открита в аптеката на манастира „Сан Марко“ – десетилетия преди прочутата американска формула
Предстои да видим дали усилията на страната да регулира своята кокаинова индустрия действително ще проработят
Колоритна личност е боливийският президент Ево Моралес, няма съмнения. Той заяви, че хилядолетната традиция в използването на листата на кока му помаг...
78-годишният папа Франциск опита чай от листа на кока на борда на самолета от Еквадор за Боливия. Така той решил да предотврати влошаването на самочув...
София. Скандален клип на рап парче разбуни духовете в социалните мрежи. Песента "Да се ши'йш, да се пра'йш" е на рап групата СтЗ-отбора. Във видеоклип...
Перу измести Колумбия като най-големия производител на кока в света, показва проучване на ООН. Според доклад на Службата по наркотиците и престъпностт...
Варна. 13 килограма кокаин в джетове откриха митничарите от Варна. Те били натоварени на кораб, пристигащ от Санта Лучия. Контейнерът усъмнил гранични...