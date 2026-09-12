Монаси ли са измислили Coca-Cola? Ето я оригиналната рецепта
Рецепта с кока и кола орехи е открита в аптеката на манастира „Сан Марко“ – десетилетия преди прочутата американска формула
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Рецепта с кока и кола орехи е открита в аптеката на манастира „Сан Марко“ – десетилетия преди прочутата американска формула
Напитката е оцветена в златно, за да символизира богатството и наследството на Андите
Съвместната инициатива на Центъра за споделени услуги на Кока-Кола Хеленик, УНСС и Междууниверситетския център за развитие на кариерата привлече рекор...
Установени са високи нива хлорат в редица страни
Коледната обиколка на камиона на добрината започва на 30 ноември от София и ще премине през Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Плевен, Враца, Благо...
Компанията обещава още вълнуващи изненади
Лек автомобил FIAT 500e, падъл бордове, десетки хладилни раници и стотици комплекти чаши са сред наградите
Първата му BILLA спирка е в Пловдив на 2 декември от 15:00 ч.
19-метровата празнична емблема на компанията ще обиколи 8 града в страната
Онлайн регистрацията за участие в обучението е отворена до 22 април
Производителят ще е китайската компания Realme
Новото нискокалорийно попълнение в портфолиото на Coca-Cola
Гигaнтът cъoбщи, чe cпиpa дългoгoдишния бpaнд cмyтитa Оdwаllа.
Coca-Cola и Viber спечелиха приза в категорията „Най-ефективна кампания с потребителско съдържание“ за проекта „Сбъдни Коледа“
Тази неделя в Морската градина (под Пантеона) във Варна ще бъде обособена специална грил зона, където за жителите на града и туристите ще има десетки...
Рекорден брой компании ще търсят кадри в Американския университет в Благоевград на тазгодишното издание на Панаира на професионална реализация. 56 топ...
Ню Йорк. Apple отне първото място на Coca-Cola като най-скъп бранд в света. Технологичният гигант с оценка на бранда на 98, 316 млрд. долара за пръв п...