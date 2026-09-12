Монаси ли са измислили Coca-Cola? Ето я оригиналната рецепта
Рецепта с кока и кола орехи е открита в аптеката на манастира „Сан Марко“ – десетилетия преди прочутата американска формула
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Рецепта с кока и кола орехи е открита в аптеката на манастира „Сан Марко“ – десетилетия преди прочутата американска формула
В горещите летни дни правилният режим на пиене се превръща в основна гаранция за добро здраве
Честата употреба на газирани напитки увеличава риска от нарушения на липидния метаболизъм
За да съхраним емайла трябва да пием със сламка или да изплакваме устата си с вода
Предразполагат към сърдечно-съдови заболявания
Българинът трябва да внимава с газираните напитки, които оказват негативно влияние
Ако човек консумира газирани подсладени напитки, докато извършва физически упражнения при температура 35 и повече градуса Целзий, рискът от бъбречни з...
Ню Йорк. Апелативният съд на Ню Йорк потвърди незаконността на забраната върху продажбата на газирани напитки в големи опаковки, която беше инициирана...