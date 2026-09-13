Кошмар в София. Летят патрулки и линейки
Катастрофа между тир и камион затвори тази сутрин Северната скоростна тангента
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Катастрофа между тир и камион затвори тази сутрин Северната скоростна тангента
Майка му е пострадала
Пострада и дете на 13 години
В участъка от 9-ти до 11-ти км, в района на Требич, съобщиха от АПИ.
Тангентата пресича територията на Столична община и се използва от жителите на 5 столични района като път, който им осигурява достъп до другите райони...
Както Южната дъга е в рамките на София, така и Северната тангента е в рамките на града, разпоредил съм винетната система да се отчита, както досега, к...
През Северната скоростна тангента преминават на годишна база над 10 млн. автомобила...
Ще има гратисен период до постигане на договореност с АПИ и живеещите на територията на София да се движат без винетки по Северната тангента, съобщи к...
Обсъждат дaли ще се заплаща преминаването по Северната тангента на София
Тир и кола се удариха на Северната тангента на София. Един човек е загинал при тежката катастрофа. В аварийната лента спира тир и по неясни причини к...
Заради доизграждането на участък от Западната дъга на Околовръстното шосе на София Северната скоростна тангента се затваря за движение от днес до петъ...
26-годишен от кв. „Христо Ботев" е задържан за кражба на панели от Северната скоростна тангента. Това обяви старши комисар Младен Маринов, директор на...
От днес шофьорите могат да пътуват по цялото 16,5-километрово трасе на Северната скоростна тангента. Радвам се, че днес заедно с министъра на региона...
Аз мисля, че с турския премиер ще се разберем и затова му благодаря, че вицепремиерът и външният министър не дойдоха (бел. ред. – в България). Това за...
До края на годината ще завърши основната работа по изграждането на Северната скоростна тангента на София. Това заяви министърът на регионалното развит...
До 8 декември ще бъде готова Северната тангента, която ще поеме тежкотоварния трафик от няколко магистрали, обяви прд "Фикус" премиерът Бойко Борисов....
Изграждането на Северната скоростна тангента започва днес. Общата й дължина е 16,54 км, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Министърът на рег...
2,05 лв. максимална цена за квадратен метър земя предлага пътната агенция на собствениците на терени, които трябва да бъдат отчуждени от държавата за...
Зелена светлина за проекта за изграждане на Северната скоростна тангента се очаква да даде днес Министерският съвет. Кабинетът трябва да гласува решен...
София. Европейската комисия одобри проекта за изграждане на Северна скоростна тангента по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. Това...