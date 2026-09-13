"Възраждане" с два референдума за бежанските лагери
Партията внася подписките в парламента утре
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Партията внася подписките в парламента утре
Изясняват се мотивите за убийството
Какви са щетите
ГЕРБ се опитва нечестно да влезе отново във властта, смята вътрешният министър
Открити са огромна сума пари и списъци на хора с личните им данни
Зам.-областният управител на Хасково Валентин Ангелов заяви, че ситуацията в Симеоновград се нормализира, няма евакуирани или бедстващи хора. "Частич...
Половин България се възстановя, след като късно в понеделник паднаха порои и градушки. Малко преди полунощ времето утихна. Най-тежко бе положението в...
5 хиляди лева дарява ПП ГЕРБ от паритйната си субсидия за децата от мажоретния състав в Симеоновград. 15-те деца са участвали във фестивал "Златен пом...
Първият мост в България, който ще е по нова уникална за страната технология- с желязно-решетъчно платно ще е в Симеоновград. Новият способ вече се пр...
Над 20 покрива частично или изцяло са отнесени в следствие на силната боря, която вилня вчера в Симеоновград. Това съобщи пред кметът на общината Пейч...
Преди годишнината от Черния Великден в Симеоновград: Родителите на 6-те загинали деца ще плащат разноските на застрахователя В навечерието на четвър...
Хасково. Мъж от Симеоновград загина на място, скачайки от 3-тия етаж на апартамента си, избухнал в пламъци. 69-годишният Вълчо издъхнал пред входа на...
Хасково. Три години след зловещата дата 23 април паркчето в Симеоновград с мемориалите на шестте загинали младежи в зверската катастрофа навръх Великд...
Хасково. Почитат паметта на шестимата загинали младежи преди три години в Симеоновград. Днес на лобното им място ще има панахида и заря. Младежите бях...
Търсят 2 млн. лв. за ремонт на стари казарми, сирийците ще намалят безработните
Председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Симеоновград. Заедно с него в града са и водачът на листата на ГЕРБ за Хасково Делян Добрев, бившия...