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В Охрид не искат бежанци

В Охрид не искат бежанци

Монтана. Жители на Охрид, община Бойчиновци, не искат бежанци в селото си, каза за "Стандарт" кметът Трифон Денков. Темата за сирийците сега е основна...

12 септември | 14:49
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