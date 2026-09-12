"Възраждане" с два референдума за бежанските лагери
Партията внася подписките в парламента утре
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Партията внася подписките в парламента утре
Местните власти вече издадоха предупреждение към жителите
Крие ли се информация от българската общественост за връщане на мигранти от Западна Европа, предимно от Германия, питат от левицата
Елхово. "До две седмици разпределителният център в Елхово ще започне да функционира", обяви вътрешният министър Цветлин Йовчев след заседанието на та...
До две седмици временният разпределителен център в Елхово ще започне да действа
Видин. Величкият епископ Сионий, викарий на видинския митрополит Дометиан и игумен на Лопушанския манастир, е изпратил до агенцията за бежанците при М...
Държавата се подготвя да слага фургони в Харманли
Монтана. Жители на Охрид, община Бойчиновци, не искат бежанци в селото си, каза за "Стандарт" кметът Трифон Денков. Темата за сирийците сега е основна...
До края на годината очакваме между 6 и 10 хиляди бежанци
София. Екипи в кооперация между УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще посетят центровете за настаняване на бежанци в гр. София, с...
Благоевград. Бившият военен полигон край кресненското село Сливница ще се превърне в лагер за сирийски бежанци, ако кризата в Сирия продължи и ситуаци...
В Свиленград се страхуват от "бежански" зарази. Местните са сериозно обезпокоени, че ако чужденците са със зараза, докато минат съответните прегледи в...