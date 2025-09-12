Костадинов с мощен призив за протеста на 13 септември

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че на 13 септември движението свиква общонационален протест, чиято единствена цел е

свалянето на правителството.

„Протестът е общонационален, участват граждански организации, само „Възраждане“ е политическа формация. Всеки е добре дошъл. Граждански организации протестират за беззаконието в съдебната система и ги поканихме“, каза Костадинов в интервю за БНР. Той подчерта, че макар да има различия с други политически сили, е готов да ги загърби в името на „падането на престъпния кабинет“.

Политически натиск и готовност за избори

Костадинов отрече обвинения, че „Възраждане“ подпомага кворума на управляващата коалиция и посочи, че именно „Продължаваме промяната-Демократична България“ поддържа заседанията на парламента.

„Утрешният протест има за цел да свали правителството. Ако падне, ще има избори и се надявам, че българският народ ще ги изхвърли. Като го съборим, ще продължим с протестите“, заяви той.

Според него движението е „първа политическа сила по улиците на България“ и при евентуални предсрочни избори има сериозни шансове да оглави следващ парламент, макар че всичко зависи от избирателната активност.

Следващи ходове и вот на недоверие

В навечерието на протеста „Възраждане“ търси и парламентарна подкрепа за вот на недоверие. Писма са изпратени до други опозиционни сили, като Костадинов спомена, че партия МЕЧ е обещала да се подпише, но първо очаква да се внесе вотът на ПП-ДБ.

Той обяви, че групата му ще се върне в пленарната зала само ако има гласуване срещу Комисията за противодействие на корупцията (КПК), подчертавайки, че протестът на 13 септември е само началото на по-дълга кампания за смяна на властта.

