Костадинов скочи: ЕС ни милитаризира, а сме без болници и пътища

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви в ефира на БНТ, че

България се превръща в зависима държава, чиято политика се диктува отвън.

Той коментира визитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, за която стана ясно едва в четвъртък вечерта.

„Не е канена и не е желана у нас“, категоричен бе Костадинов. Според него късното оповестяване е знак не за неуважение от нейна страна, а за страх на управляващите от реакцията на протестиращите.

„Ако фон дер Лайен иска да подготвя ЕС за война с Русия, нека да го каже ясно“, допълни той, твърдейки, че голяма част от българите не възприемат Русия като враг.

ЕС се милитаризира, а България затъва в дългове

„Строеж на завод за барут се оказа най-голямата инвестиция в България в момент, в който нямаме болници, училища и пътищата ни се разпадат“, заяви Костадинов. Той подчерта, че страната ни има нужда от индустриални инвестиции, но предупреди, че проектът за завода ще бъде финансиран с нов заем.

„За последните пет месеца държавата задлъжня повече, отколкото за последните пет години“, каза лидерът на „Възраждане“. Според него ЕС се милитаризира, докато истинските социални нужди на българите остават пренебрегнати.

Критика срещу икономическата политика на Брюксел

Костадинов повдигна и въпроса защо Европейският съюз не инвестира в технологии и индустрии, които да намалят неравенствата в доходите. „За да произведеш, трябва да построиш, а за това трябват пари. В България в момента няма свободни пари за инвестиции“, заяви той.

Лидерът на „Възраждане“ предупреди, че вместо да стимулира икономическо развитие, ЕС тласка страната ни към зависимост и дългова спирала, при която основните обществени нужди остават нерешени.

Еврозоната като загуба на финансов суверенитет

Костадинов изрази скептицизъм и по темата за приемането на еврото, което все още не е окончателно решено. „Имаме информация, че се подготвя премахването на голяма част от машините в монетния двор, които печатат банкноти и секат монети. Ще останат някакви за юбилейни тиражи. Но най-важното е, че ние преставаме да разполагаме със собствените си пари“, предупреди той.

Така лидерът на „Възраждане“ очерта картината на една България, в която икономическата и политическата независимост се подменят от решения, идващи от Брюксел – заеми, санкции и загуба на контрол върху националната валута.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com