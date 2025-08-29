Възраждане с голям панаир за Урсула. Протести и блокади

Голям екшън за Урсула фон дер Лайен готви Възраждане в неделя, когато председателят на Европейската комисия идва на посещение в България.

Очаква се тя да отиде във ВМЗ Сопот, като посещението й у нас е част от обиколката й в седем държави, които граничат или се намират в близост до Украйна.

Костадин Костадинов съобщи, че партията му организира протест, който ще започне в 9:00 ч. пред входа на ВМЗ Сопот.

"Урсула не е добре дошла в България", заяви Костадинов и допълни: "Колониалните власти не представляват българския народ, а само себе си".

Пред "ВМЗ" Сопот ще бъдат и народните представители на "Възраждане" - Искра Михайлова, Кръстьо Врачев и Даниел Проданов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com