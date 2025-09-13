"Възраждане" затвори жълтите павета. Отново протест

Привърженици на "Възраждане" протестират в центъра на София срещу кабинета на Росен Желязков.

Протестиращите са издигнали транспаранти в защита на българския лев, както и политически послания - "Оставка съд затвор за ГЕРБ, БСП, ДПС, ПП, ДБ, ИТН!", "Духовно възраждане и свобода за България!", "Бъдещето е на суверенните държави", "Налагането на еврото от мафията води до финансов банкрут на България", "Унищожаването на лева от мафията е колосален грабеж на народа" и други.

Недоволството на привържениците на партията се оглавява от лидера им Костадин Костадинов.

Протестиращите блокираха движението за автомобили на "площад княз Александър I" пред БНБ.

Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален, а България заслужава управление, което служи на народа, а не на чужди интереси".

