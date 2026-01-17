Искате ли да разберете кой е певецът на българското село? И кой е майсторът на късия разказ?

Искате ли да открехнете завесата зад един от най–големите интелектуални скандали за времето си, случил се между двамата велики български писатели - Елин Пелин и Йордан Йовков?

Новият български филм на режисьора Станислав Дончев и сценаристите Теодора Стоилова-Дончева и Митко Новков – „Боряна срещу Гераците“ показва приликите между Елин Пелин и Йордан Йовков, но и разликите между тях, говорейки на езика на учениците. Това е филм, който разбива ученическото клише, за да представи тези харесвани български писатели на разбираем за учениците език.

В съзнанието на младото поколение обаче и за двамата обикновено се мисли в скучни клишета. Но това е документален филм, който помага за преосмисляне на познатото значение за тези автори или поне има амбицията да раздвижи тривиалните представи за тях.

