България помни. Певецът на българското село и майсторът на късия разказ
Филмът "Боряна" срещу "Гераците" помага на учениците на голям екран от 23 януари
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Филмът "Боряна" срещу "Гераците" помага на учениците на голям екран от 23 януари
Намира се на 16 км. от Котел
Какво съдържат ръкописите
Ива Ваня е легенда на немското кино, съпругът й е написал "Лили Марлен"
Тържествено в Добрич бе отбелязана 135-ата годишнина от рожеднието на един от класиците на българската литература, чието творчество е свързано с равни...
С четене на произведения на Певеца на Добруджа - Йордан Йовков, Добрич ще отбележи Международния ден на книгата. От 10 часа сутринта до 18 часа вратит...
"Стандарт" пуска книга с писмата на гения от Жеравна
Д-р Петър Стоянович, министър на културата
Големи награди за младите творци до 30 години
Добрич. Община Генерал Тошево купи една от емблематичните сгради в общината, свързана с творчеството на Певеца на Добруджа - Йордан Йовков. Това е мел...
Дора Габе създава стихосбирката си "Почакай, слънце" в писателския дом в Хисаря
Добрич. Етническото многообразие на Йовковите герои оживява в уникален етнофестивал. Това е първата по рода си подобна инициатива, чийто домакин е Доб...
Варна. Прочутият Сивков род се събра на пета поредна и много трогателна среща край морето. Те почетоха основателя и родоначалник Сиво Друмев, роден пр...
Генерал Тошево. Кметство ще върне оригиналния блясък на мелницата на Йовковата Албена. Община Генерал Тошево се стяга да я купи. Идеята е кметството...