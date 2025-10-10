Ивайло Симеонов пред СТАНДАРТ: Елин Пелин е с положителен демографски прираст

Ако днес инвестираме в образованието и спорта на децата, утре ще имаме една по-силна и сплотена България, казва кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов в специално интервю за вестник СТАНДАРТ



Гергана Петрунова

- Г-н Симеонов, Вие сте кмет на община Елин Пелин вече трети мандат. Какво се случи при вас през последните 10 години и какви са предизвикателствата днес?

- Елин Пелин е сред най-бързо развиващите се общини в България. През последните години тук дойдоха големи инвеститори, индустриалните зони се разширяват, създават се нови работни места и местната икономика расте устойчиво. Вярвам, че стабилната икономика и доброто партньорство с бизнеса са най-сигурната основа за развитие на една община. Когато бизнесът и общината работят успешно, бизнесът подкрепя важни местни проекти в образованието, инфраструктурата, спорта и социалните програми.

- В последните години бизнесът в България изпитва затруднения с намирането на квалифицирана работна ръка предвид демографската криза. Какво е положението във Вашата община?

- Бързото икономическо развитие на общината и възможностите за работа привличат значителна част от работната сила на съседните общини – много от работещите в индустриалните зони на Елин Пелин всекидневно пътуват от други населени места, включително и от Столична община. Други пък избират да се заселят трайно в нашия регион. През последните години Елин Пелин се превърна в един от най-привлекателните за живеене райони. Бързо расте интересът към закупуване на имоти за жилищни нужди и строителство на индивидуални домове в почти всички населени места на територията на общината. През последните години децата, родени при нас, се увеличават. А спокойствието в малкия град, лесният достъп до детска градина и училище, привличат все повече млади хора, които избират община Елин Пелин за свой дом, в следствие което сме една от малкото общини в България с положителен демографски прираст.

- Социалната политика е силен акцент във Вашето управление. Кои са приоритетните Ви проекти?

- Гордеем се с цялостната социална подкрепа, която предоставяме на нашите жители. Най-новото, с което бихме могли да се похвалим, е изменението на Наредбата за новородени, като от месец юни тази година сме втората община в България, която дава до 10 000 лева за трето и всяко следващо дете. В ход е и процедура за прием на документи за финансова подкрепа за инвитро процедури на семейства и двойки с репродуктивни проблеми. До 15-ти октомври приемаме заявления от нашите студенти, обучаващи се в специалности здравни грижи, педагогика и медицина, на които отпускаме стипендии в размер до 2000 лева. Финансираме и допълнителни образователни дейности в детските градини, като тази година, например, над 200 деца на възраст до 6 години са включени в заниманията по футбол. Гордеем се и с наредбата за стимулиране на деца с изявени дарби в науката, изкуствата и спорта.

Голям приоритет за нас е и подкрепата за нашите възрастни съграждани. Работим по проект за създаване на единен модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица в неравностойно положение. Чрез услугите „личен асистент“, „лична помощ“, „социален асистент“ и „асистентска подкрепа“ осигуряваме реална помощ на хора, които не могат да се обслужват сами, както и на самотно живеещи възрастни жители във всички населени места на общината. Нашият Домашен социален патронаж ежедневно осигурява топла храна на над 110 възрастни хора, а по програмата „Топъл обяд“ подпомагаме още 170 души в нужда. Така общо близо 300 възрастни жители всеки ден получават подкрепа и грижа от общината. В момента разработваме и нова инициатива – потребителската кошница, която ще бъде още един инструмент за подкрепа на нашите възрастни съграждани, като ще осигурява достъп до основни продукти и услуги на достъпни цени.

- Г-н Симеонов, доста често казвате, че Елин Пелин е „общината на децата“. Какво стои зад тези думи?

- За мен това не е просто израз, а философия, която следвам всеки ден. Силно вярвам, че най-важната инвестиция е тази в децата. Те са бъдещето на Елин Пелин, на България и на света! Затова усилията ни са насочени към изграждане на модерна среда за образование, спорт, култура и здравословно развитие. В момента усилията ни са фокусирани върху ремонт и надграждане на съществуващата образователна инфраструктура – училища и детски градини. Началото на тази учебна година беше предшествано от ремонти в почти всички детски градини и училища на територията на общината. В училището в с. Габра направихме цялостен вътрешен ремонт, санирахме началното училище и професионалната гимназия в с. (гара) Елин Пелин, в момента обновяваме общежитието към ПГ по Керамика, а в село Лесново обособяваме два нови SТЕМ кабинета. Миналата година открихме нова, трета сграда от детската градина в с. Нови хан, а сега строим изцяло нова детска градина в с. Равно поле. В детска градина „Здравец“ в гр. Елин Пелин направихме мащабен ремонт – саниране, нова дограма, покрив и отоплителна система, а в ДГ „Радост“ строим пристройка с нови зали и спортен салон. В процес на проектиране са сградите на нови детски градини в с. Елешница и с. Столник. През 2024 година открихме нова, модерно оборудвана сграда, част от училището в с. Нови хан, а сега довършваме изграждането на спортен салон до нея.

- Спортът заема особено място във Вашата политика на управление.

- Да, спортът не е просто движение, той възпитава дисциплина, упоритост, характер и работа в екип. Той учи децата на ценности, които се пазят цял живот. В момента текат довършителни дейности и скоро в с. Равно поле ще открием нов плувен басейн. Поради огромния интерес успоредно с това планираме изграждането на втори басейн, предназначен за скокове във вода и трети - за децата от детските градини на територията на общината. Местните деца вече ползват трасето „Pump Track“ на градския стадион в Елин Пелин, а съвсем скоро започваме строителството на нова спортна зала там, за да създадем цялостен спортен комплекс. Проектираме изграждането на голямо хокейно игрище, за да върнем традицията на този спорт в Елин Пелин.

Работим много по изграждането на спортната инфраструктура в региона, но по-важното е друго – хиляди деца в Елин Пелин спортуват активно. Само във футболния клуб имаме над 300 деца, още толкова във волейболния клуб. Развиваме клубове по гимнастика, лека атлетика, крикет, бадминтон, таекуондо, айкидо, кикбокс, йога и тенис. Нашата гордост е, че всяко трето дете в Елин Пелин спортува и, че спортът е част от ежедневието на децата ни.

- Какво означава това лично за Вас като кмет и като човек?

- За мен това е кауза! Аз съм и родител и всеки ден виждам децата в училище, на стадиона, на улицата. Децата гледат нас, възрастните, и търсят примера. Чрез спортната инфраструктура ние не просто строим сгради, а изграждаме бъдеще. Когато виждам стотици деца да спортуват, да се усмихват, да мечтаят, знам, че трудът ни има смисъл. В момента цяла България говори за успехите на националния ни волейболен отбор. Волейболистите ни са пример и показаха, че с труд и дисциплина можем да постигнем големи успехи. Те дават на децата ни мечти, но тук идва нашата отговорност - и на общината, и на държавата – трябва да създадем условия тези мечти да се сбъднат. Ако децата имат къде да тренират, ако имат добри треньори и подкрепа, те ще вървят напред. Но не бива да забравяме и отговорността на медиите за възпитанието на децата. Телевизиите и другите медии имат огромна сила да възпитават, да показват положителните примери, труда и успехите. Лично аз бих искал да се чуват повече добрите новини - да се говори за това, че България има златни медалисти, че някъде са се родили тризнаци, че децата ни печелят състезания, спортуват и растат щастливи. Това вдъхновява хората много повече от скандали и сензации. Ако насочим вниманието си към онова, което градим, а не към онова, което ни дели, тогава ще възпитаме поколение, което вярва, че в България може да се успее с труд и постоянство.

- Какво е Вашето послание към хората?

- Децата са нашето бъдеще, но те са и нашето огледало. Децата ни ще бъдат такива, каквито ги направим ние - с примера, с грижата и с възможностите, които им даваме. Ако днес инвестираме в тяхното образование и спорт, утре ще имаме една по-силна и сплотена България.

