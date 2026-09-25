Италия затяга правилата в училище: до 30% чужденци в клас, забрана на бурки и глоби до 1000 евро
Правителството на Джорджа Мелони одобри новите мерки, а родители, които отказват предписана програма по италиански, също са заплашени от санкции
Следете всички новини, анализи и коментари за Никаб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Правителството на Джорджа Мелони одобри новите мерки, а родители, които отказват предписана програма по италиански, също са заплашени от санкции
Правят го името на пътната безопасност
Служителка на белгийското външно министерство Жан-Мари Пир е арестувана, след като разкъсала воала на катарската принцеса насред улица в Брюксел. Мю...