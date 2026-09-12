Китай задължава малцинствата да учат мандарин
Нов закон за „етническо единство“ разпалва критики
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Нов закон за „етническо единство“ разпалва критики
Това, което направи нашето правителство, е настина ключово, заяви тя
Целта е да се подпомогне професионалното развитие и социалната интеграция на хората с различни възможности
Двама представители на Европейската комисия ще приветстват гостите
През юли компанията ще проведе хакатон за генеративен ИИ
Google вече започна да интегрира тези езикови модели в продукти като Google Search
Трябва да членуваме в общи съюзи, а не да издигаме стени помежду си
Публично финансиране за мерки, които имат етнически профил, няма
От ВМРО ще предложат Законопроект за общественополезен труд
Сред по-впечатляващите здравни мерки е „доброволно ограничаване на раждаемостта на жени от маргиналните общности, които имат над определен брой родени...
Интеграция на малцинствата ще има, ако към тях се отнасят едни и същи правила и отговорности, както и към останалите членове на обществото, каза в пар...
Дългосрочно проблемът с интеграцията на ромите трябва да се реши с образование, твърди председателят на БСП...
Интегрирана Европа е едно от най-големите икономически и политически постижения на новото време. Но на него не трябва да се гледа като на даденост. Яс...
Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова заяви, че успешната интеграция на бежанците изисква общоевропейско решение." "То трябва да...
Усилията на новото ръководство на Министерството на труда и социалната политика са насочени към създаването на възможност за интеграция на пазара на т...
Задължително езиково и професионално обучение за бежанците в Германия - решението вече е въведено със закон. Пълнолетните бежанци ще бъдат задължени...
Какво си представяте, като чуете думата "интеграция"? Да, точно така - семинар с много неправителствени организации, обилно източване на средства и ке...
В първи клас всяко пето дете е ромче. В седми клас те вече са 7%, а в 12. клас - едва 1%, от учениците. Стряскащата статистика бе представена днес от...
Представители на мюсюлманската общност в Брюксел отдадоха почит на жертвите на атаките от 22 март на Площада на борсата, който е обсипан с цветя в пам...
Образователната интеграция на децата от малцинствата ще бъде обсъдена в Кюстендил. Работната среща е на тема "Стратегията за образователна интеграция...