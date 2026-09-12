Германия казва "стоп" на шофирането с никаб!
Правят го името на пътната безопасност
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Правят го името на пътната безопасност
Caмo зa брoeни дни, в oтcъcтвиeтo нa aмeрикaнcкитe вoйcки, тaлибaнитe пoeхa кoнтрoл нaд Aфгaниcтaн
В Пазарджик съставиха първа глоба за носене на бурка на обществено място, съобщиха от полицията. Около обяд днес на кръстовище в квартал "Изток" в гр...
Първо в областния център на Пиринско, а след това и в други градове. След Благоевград и в община Петрич поискаха строги санкции за носене на бурки. Ид...
Покривалата са смятани за символ на вярата и знак за скромност Носят я предимно в Афганистан, в Иран ходят с открито лице Преди броени дни кметът на...
Адвокат Владимир Дончев - Адвокат Дончев, какво мислите за идеята на кмета на Пазарджик Тодор Попов да се забрани на жени с бурки да влизат в общинск...
Мюсюлманките в Пазарджик посрещнаха на нож забраната Заради Ахмед Муса мъжете в гетото пуснаха пет пръста бради и облякоха шалвар камиз Първият сбл...
Правителството на Египет готви закон, който ще забрани носенето на бурка на обществени места, съобщава в. "Индипендънт". Професор Амна Носеир от унив...
Моралната полиция на групировката "Ислямска държава" арестува сирийка, забулена с бурка през лицето, тъй като очите й били "прекалено открити". При т....
Белиндзона. Южният щвейцарски кантон Тичино одобри забраната за носене на бурки, предаде Ройтерс. Този ход следва примера на други европейски страни...