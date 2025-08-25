Тежка присъда за България след тазгодишните пожари

Почти три пъти повече горски и полски територии са обхванали пожарите в Югозападна България

този летен сезон в сравнение с предишната 2024 година. Това показват данните на пожарната.

"Особено големият пожар над Илинденци засегна над 45 000 декара. Като основна причина за произшествията за пожарите е бурното разпространение, благодарение на силния вятър, който беше дни наред и достигаше до 70км/ч. Може би и това е причината за толкова бурното разпространяващи се пожари на територията на нашата област, а и в страната", заяви пред БНТ комисар Валентин Василев - директор на РДПБЗН-Благоевград.

Високите температури са още един фактор, който влияе върху бурното разпространение на пожарите, както и сушата.

Индексът за пожароопасност в Благоевргадска област седмици наред е бил висок, посочи комисар Василев.

Допълни, че обходите в района на Илинденци продължават, тъй като освен там има и други произшествия в района на Сандански, Кресна, Струмяни и Петрич.

Извършват се огледи с дрон за евентуални признаци за горене.

