Защо в Пловдив се усеща като 67°C? Термокамери показаха шокиращи температури по улиците
Каменните тепета, асфалтът и липсата на вятър превръщат града в истинска „сауна“ през лятото
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Каменните тепета, асфалтът и липсата на вятър превръщат града в истинска „сауна“ през лятото
Изкарвала всички посетители болни
София. Надежда за тримата изгубили се в планината младежи. Термокамерата на военния хеликоптер, която участват в спасителната операция, е засякла три...