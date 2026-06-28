Гръцки остров краде чужди лекари. Не е за вярване

Гръцките острови вече не се борят само за туристи, а и за лекари. Начинът, по който го правят обаче, звучи повече като отчаян опит за примамване, отколкото като държавна политика. Безплатно жилище, платени сметки за ток и вода, месечен бонус и безплатни фериботни билети са част от пакета, с който остров Сифнос се опитва да убеди медици да работят в местния здравен център.

Недостигът на кадри обаче не е местен каприз, а проблем, който засяга десетки острови в Егейско море. Затова гръцкото здравно министерство и регионалната здравна организация започват специална програма за близо 30 острова, включително Миконос, Парос, Милос, Аморгос, Патмос и Спецес.

Тези мерки изглеждат щедри само на пръв поглед. Всъщност те са диагноза за система, която е оставила основни обществени услуги да зависят от жилищни бонуси, фериботни карти и временни доплащания. Когато лекар трябва да бъде убеждаван да отиде на остров със същите инструменти, с които се продава летен пакет - настаняване, транспорт и допълнителни пари - проблемът вече не е само в липсата на кадри. Проблемът е, че цели общности са принудени да се надяват някой медик да приеме офертата, за да има кой да лекува местните хора и хилядите туристи през сезона.

Сифнос предлага пакет за лекар

На остров Сифнос в Цикладите общината прие специални стимули за привличане на медици в местния здравен център. Лекарите ще получават безплатно настаняване, покрити сметки за електричество и вода, както и по 300 евро месечно допълнително възнаграждение.

Към това се добавят и по два безплатни двупосочни фериботни билета всеки месец, за да могат лекарите да се прибират у дома. Мерките са одобрени единодушно от местния общински съвет.

На хартия звучи като помощ. В действителност е признание, че без подобни примамки островът трудно може да намери медицински кадри. А когато здравната грижа започне да зависи от това дали общината ще намери жилище и ще плати сметките, държавният ангажимент вече изглежда опасно изтънял.

Почти 30 острова чакат лекари

Проблемът далеч не се изчерпва със Сифнос. Недостигът на медицински кадри засяга десетки острови в Егейско море. Затова здравното министерство и регионалната здравна организация стартират специална програма за близо 30 острова.

Сред тях са едни от най-познатите туристически места - Миконос, Парос, Милос, Аморгос, Патмос и Спецес. Именно там през лятото населението се увеличава многократно, а здравните нужди растат заедно с туристическия поток.

По програмата се предвижда допълнително възнаграждение от 2100 евро месечно, пълно покриване на транспортните разходи и осигурено настаняване за всеки лекар, който се съгласи да бъде командирован през летните месеци и да работи в държавната здравна система.

Сезонна кръпка върху постоянен проблем

Точно тук е най-острият въпрос - защо лекарите трябва да бъдат командировани като аварийна мярка, вместо островите да имат стабилна медицинска обезпеченост през цялата година. Лятото само оголва проблема, но не го създава. Когато туристите напълнят пристанищата, хотелите и плажовете, недостигът става видим. Но местните хора живеят там и през останалите месеци.

Подобни бонуси могат временно да запълнят графици, но не изграждат доверие в системата. Днес лекарят идва за сезон, утре си тръгва, а общността отново чака следващата програма, следващия бонус, следващото временно решение. Това не е устойчив модел, а управление на недостига с подаяния.

Дарение запълва още една празнина

Паралелно с държавната програма през март тази година фондацията на гръцкия предприемач Стелиос Хаджииоану обяви дарение от 10 милиона евро. Средствата ще осигуряват допълнително по 1500 евро месечно на до 80 лекари, работещи на 47 малки острова с население до 4000 души.

Дарението е важна помощ, но и неудобен въпрос към властите. Ако частна фондация трябва да подпомага с милиони евро лекарите на малките острови, значи проблемът отдавна е минал границата на нормалната администрация. Здравната сигурност не би трябвало да зависи от благотворителност, колкото и навременна да е тя.

Жилищната криза изгони кадрите

Според местните власти основната причина за проблема е жилищната криза. В много туристически райони краткосрочните наеми и поскъпването на имотите правят почти невъзможно намирането на достъпно жилище за лекари, учители и други държавни служители.

Така туризмът, който носи приходи на островите, започва да изяжда възможността те да функционират нормално. Апартаментите отиват за краткосрочно отдаване, цените скачат, а хората, които трябва да работят целогодишно в обществени услуги, се оказват нежелани на пазара, защото не могат да плащат туристически наеми.

Затова общините все по-често са принудени сами да осигуряват жилища и допълнителни стимули. Вместо държавата да гарантира условия за лекари, учители и служители, местните власти трябва да търсят стаи, да плащат сметки и да сглобяват оферти, за да задържат базови услуги живи.

Лятото прави провала видим

Натискът е особено силен през летния сезон, когато населението на островите нараства многократно заради туристите. Повече хора означава повече инциденти, повече спешни случаи, повече хронично болни на път, повече деца, повече възрастни туристи и повече нужда от бърза медицинска реакция.

Ако на такова място няма достатъчно лекари, рискът вече не е абстрактен. Той може да се измери с часове чакане, с прехвърляне към друг остров, с ферибот при спешност, с липса на специалист или с медицински център, който работи на ръба.

Гръцките острови са витрина на туризма, но зад снимките с бели къщи и синьо море стои другата реалност - общности, които се чудят дали ще има лекар, когато им потрябва. Затова пакетите със жилище, сметки, билети и бонуси не бива да се представят като хитро решение. Те са срамно закъснял опит да се купи време. А здравеопазване, което купува време всяко лято, вече е признало, че е изгубило години.

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