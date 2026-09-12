Гръцки остров краде чужди лекари. Не е за вярване
Жилищната криза и летният натиск принуждават общини и дарители да правят онова, което държавата трябваше да е решила отдавна
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Жилищната криза и летният натиск принуждават общини и дарители да правят онова, което държавата трябваше да е решила отдавна
Джони Деп си купи гръцкия остров Стронгили (в превод "Кръгъл") в Егейско море за 4,2 милиона евро. Необитаваното късче земя насред вълните е с площ от...
Атина. Двама души загинаха, а други десетки са в неизвестност, след две лодки с имигранти потънаха край гръцкия остров Самос. Това съобщи БНР. Брегов...