Имотите на Цацаров. Новите придобивки
Той си е купил вила в Балчик
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Той си е купил вила в Балчик
Жилищната криза и летният натиск принуждават общини и дарители да правят онова, което държавата трябваше да е решила отдавна
Практикантите получават атрактивно заплащане и сами избират къде, кога и колко ще работят
Мъжът и я глези много
След аутсорсинга по значение се нареждат маркетинг/реклама и продажби/търговия
София. 63% от мениджърите в България чувстват признание за приноса си в компанията, в която работят. При служителите процентът е 43. Това сочи междуна...