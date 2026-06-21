Ново откритие в Хераклея Синтика разтърси археологическите среди

Ново откритие в античния град Хераклея Синтика разтърси археологическите среди у нас и повдигна вълнуващи въпроси за миналото на региона. Под основите на досега известното светилище на Херакъл учените се натъкнаха на по-ранна, мистериозна структура. Според ръководителя на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински, това най-вероятно е първоначалният, по-стар храм на митичния герой.

Скритият план на предците

До момента археолозите са разкрили отделни стени, които започват да очертават контурите на тази по-стара постройка. Данните ясно сочат за приемственост на святото място. Преди векове тук е издигнат по-скромен храм, върху който по-късно е изградено монументалното светилище, познато на науката днес. Проф. Вагалински предполага, че това е оригиналната сграда, посветена на Херакъл-Ловеца, издигната още при основаването на македонската колония по тези земи.

Истината за синтите и града на Херакъл

Около откритията в Хераклея Синтика често витаят митове, които ръководителят на екипа бърза да развенчае. Той изрично подчерта, че макар името на града да се превежда като „град на Херакъл на територията на племето синти“, античното селище всъщност не е принадлежало на самото тракийско племе синти. Става дума за македонска колония, разположена в техния регион.

Какво предстои да изплува от прахта?

Разкопките за археологическия сезон продължават с пълна сила. Сега учените разширяват периметъра и се надяват да попаднат на допълнителни находки, които да хвърлят светлина върху миналото. Очаква се откриването на керамични съдове за бита и ритуалите, древни надписи за точна датировка, както и култови предмети, разкриващи тайните ритуали под егидата на Херакъл. Анализите и документирането на структурите тепърва ще ни показват как се е развивал общественият и религиозният живот на този древен град през вековете.





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