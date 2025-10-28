Проф. Людмил Вагалински: “Чудесата на България” възпитаха българите да ценят културното ни наследство

30 000 души са посетили Хераклея Синтика, заявява ръководителят на разкопките проф. Людмил Вагалински в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

– Проф. Вагалински, дни преди големия спектакъл „България – страна на Чудесата“ гласуването за Чудо на годината е в разгара си, а Хераклея Синтика води. С какво откритията в античния град обогатиха културното наследство на България?

– Не знам дали го промениха, но със сигурност го обогатиха – както с нова информация, така и с начина, по който тя достига до хората. Благодарение на платформата „Археология Булгарика“, на медия „Стандарт“ и на други медии, ние успяваме да направим откритията достъпни и разбираеми. Истинската промяна е в това, че хората вече искат да бъдат участници в археологическия процес. А ние им даваме именно тази възможност. Много е важно как ги информираме – още по време на самите проучвания. Хераклея е богат обект и системната работа ни се отплаща. Благодаря на всички, които оцениха труда ни и гласуваха за нас – това признание принадлежи на целия екип.

– Може ли да се каже, че Хераклея Синтика вече е и нова туристическа атракция?

– Безспорно. Хераклея се утвърди много бързо като един от най-атрактивните археологически обекти у нас. Виждам това по броя на туристите, които идват ежедневно, по интереса към новия Исторически музей в Петрич, и по вниманието, което ни отделят медиите – както български, така и чуждестранни. Това са ясни знаци, че Хераклея Синтика вече е утвърден научен и туристически център.

Тази година бяхме поканени да представим откритията си на престижния фестивал в Дион, подножието на Олимп, а нашите гръцки колеги дойдоха на посещение и останаха впечатлени от бързината и качеството на работата ни. Това ни показва, че сме на прав път, но и че не трябва да се отпускаме. Важно е да продължим в добър синхрон – община, специалисти и медии.

– Какви са посещенията през тази година?

– Миналата година, когато открихме статуите, имаше дни с по 900 посетители – буквално вълна от хора. Понякога беше трудно да се работи, защото интересът беше сюрреалистичен. Само през първото полугодие на тази година Хераклея Синтика е посетена от около 30 000 души, а до края на годината очаквам да надхвърли 60 000.

Сред тях има много чужденци, но най-много ме радват автобусите, пълни с български деца. За втора поредна година обучаваме и чуждестранни студенти от европейски университети – тази година бяха над 12 души. Интересът е изключителен, но все още имаме нужда от по-активно и системно популяризиране

– Кои са най-значимите открития от последния сезон?

– Най-важното безспорно е разкриването на храма на Херакъл. Храмове не се откриват често и за нас беше радост, че потвърдихме хипотезата за съществуването на светилище на това място. Това откритие е изключително важно за топографията на града и за разбирането на живота на хераклейците.

Предстои през следващия сезон да го проучим напълно, тъй като не успяхме да изчистим вътрешността му. Открихме и значителна част от голяма статуя на Херакъл – един огромен бонус. А в некропола имаме множество интересни артефакти, които тепърва ще анализираме. Всичко това носи ценна информация за живота и вярванията на древните жители.

– Как, според Вас, кампанията „Чудесата на България“ промени отношението на хората към културното наследство?

– Тази кампания възпита българите в уважение към културното ни наследство – а това означава и уважение към самите нас. То е нашият корен, нашата идентичност, нашата същност. Това, което прави „Стандарт“ вече толкова години, е истинска будителска мисия – не само информира, но и възпитава. Дори и нас, специалистите.

