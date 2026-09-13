Шок! Нещо опасно се случва с децата в България
Почват с дрогата в ранна детска възраст
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Почват с дрогата в ранна детска възраст
София. Шест деца са приети в токсикологията на „Пирогов" в празничната нощ. Това съобщиха от лечебното заведение и уточниха, че миналата година са пос...
Стара Загора. И в Старозагорско случаите на тежки отравяния от гъби зачестяват в последните дни. В момента в сектора по токсикология се борим за живот...
София. 14-годишно момиче, изпило почти литър твърд алкохол, едва спасиха лекарите в "Пирогов". Девойката се озовала в токсикологията малко след 2 часа...
Благоевград. 2-годишно момиченце от ромски произход е транспортирано тази нощ в отделението по токсикология на „Пирогов" след като снощи изпило полови...
Благоевград. Доста работа отвориха на благоевградските реаниматори двама тийнейджъри, които прекалиха с алкохола в съботната вечер. В Спешно-приемно о...