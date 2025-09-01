Огромно щастие за Катето Евро

На 1 септември обичаната актриса Катерина Евро празнува своя 69-и рожден ден. Тя е любимка на българската публика, а нейното участие в киното, театъра и телевизията оставя ярка следа вече години наред.

Сашо Кадиев и съпругата му Ивелина отправиха емоционално послание към актрисата- с искрени и трогателни пожелания.

"Честит рожден ден, свеки! Бъди здрава, безкрайно щастлива и все така вдъхновяваща", пише Ивелина Чоева в профила си в Инстаграм.

С тези топли думи тя открито показва любовта и уважението, които изпитва към майката на любимия си мъж. Известно е, че тяхното семейство е изключително сплотено и задружно.

От своя страна пък, Кадиев сподели дълго и изпълнено с любов послание към майка си:

"Днес е рожден ден на най-невероятната жена, която познавам – моята майка. Трудно е да се съберат в думи всичко, което значи тя за мен. Обичам я безкрайно и съм горд, че съдбата ми е дала такава майка. Тя ме е научила на толкова много неща, показала ми е какво е любов, грижа и истинска отдаденост.



Енергията ѝ и любовта ѝ към живота са уникални – не познавам друг човек като нея. Талантът ѝ да радва хората, семейството и приятелите е дар, който носи всеки ден. От грижите, които дава, до храната, която приготвя с душа – всичко в нея е специално.



Желая ти, мамо, да си здрава, спокойна и пълна с енергия до 100 години.



Благодаря ти за всичко. Щастлив съм, че те имам. Обичам те".

