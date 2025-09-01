Изненада! Нова водеща в любимо предаване

Новата водеща се появи в ефира на Нова тв.

Юлия Манолова направи своя дебют в „Пресечна точка“. Тя обаче едва ли ще има проблеми да се справи с поредното си предизвикателство в ефира, след като е натрупала богат журналистически опит в няколко телевизии, включително и обществената. Юлия заменя като водеща Анна-Мария Конова, която излезе в майчинство.

След като се появи пред зрителите, Манолова им благодари, че ще бъдат заедно, и обяви темите в първото издание на новия сезон на „Пресечна точка“ по Нова Тв.

Тя разкри, че ще водят дебат по голямата тема затова неизбежни ли са огромните разходи, които планира Европа за да засили отбранителната мощ на страните от съюза и какъв е интересът на България да инвестира в преовъоръжаване.

Също и колко ще работим, колко ще почиваме и колко ще получаваме, след като Гърция отново повдигна дебата за четиридневна работна седмица.

Първи гости на Юлия ще са разпознаваемия актьор Христо Мутафчеива и популярните журналисти Флора Стратитева и Божидар Русев.

