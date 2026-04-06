Йорданка Христова благодари на Михаил Белчев

Песните на великия Михаил Белчев са част от репертоара на едни от най-изявените български изпълнители, сред които Йорданка Христова, Лили Иванова, Васил Найденов, Георги Христов, Маргарита Хранова, Орлин Горанов, дует „Ритон“, братя Аргирови, както и групите ФСБ, „Сигнал“, „Тоника“ и „Тоника СВ“.

Една от иконите на естрадата Йорданка Христова отдаде почит към паметта на певеца, композитор и поет Михаил Белчев, който почина на 79-годишна възраст.

"Скъпи мой, каквото и да кажа ще е малко…, но не мога да не ти благодаря за виртуозните текстове, които ни подари. Благодаря ти за приятелството, за скромността, за деликатността, за красотата на поетичната ти душа! Ще ни липсваш неописуемо, а сянката ти в стената остава да стои красиво във вечността!", написа прочутата певица във Фейсбук.

