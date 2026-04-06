Обявиха важна новина за поклонението пред Михаил Белчев

Поклонението пред Михаил Белчев ще се състои в Народния театър "Иван Вазов", в четвъртък 9-и април, от 13.00 часа.

Това съобщиха във Фейсбук от Съюза на артистите в България.

"Поклон пред поета на мелодията на любовта! Лек полет на един голям музикален артист, носител на ИКАР за цялостно творчество. Ще пазим спомена за него в сърцата си. Светла и вечна да е паметта му", гласи още изявлението.

Тъжната новина разтърси културната общност в България, която губи един от най-разпознаваемите си гласове. Белчев остава в паметта на поколения българи със своите песни и със силното си присъствие на сцената. Творчеството му беляза десетилетия от българската музика.

