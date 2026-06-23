Йорданка Христова каза неприятната истина за България и Мондиала

Легендарната певица Йорданка Христова е запален фен на световното по футбол и почти не пропуска мач от Мондиал 2026.

„Гледам почти всички мачове. Само нощните пропускам, защото все пак си имам работа и на следващия ден“, признава певицата пред "България днес".

Макар да няма категоричен фаворит, Данчето не спести мнението си за големите имена във футбола.

„Меси поне блесна с хеттрика си. Докато Кристиано Роналдо само стоеше на засадата и чакаше някой да му сложи топката на крака. Повече пречи на Португалия, отколкото да помага вече“, коментира тя.

Особено силно впечатление на певицата правят африканските отбори и по-малките футболни нации.

Йорданка Христова не крие и резервите си към тенденцията националните отбори все по-трудно да запазват своята идентичност.

„Изненадана съм колко много национални отбори вече не приличат на себе си. Светът е омешан и за национални отбори става все по-трудно да се говори. Харесвам съставите, които са запазили своя облик и единство.“

Според нея причината България вече близо три десетилетия да не може да се класира на световно първенство е много по-дълбока от чисто футболните проблеми.

„Не сме чак толкова малка държава. Причината е, че сме разединени. Всеки е срещу всеки. Нямаме уважение един към друг и после се чудим защо нямаме отбор. Всеки се меси, всеки критикува. Така няма как да стане.“

Певицата смята, че съвременният футбол е загубил част от своята романтика.

„Всичко стана прекалено комерсиално. Някога децата играеха с парцалени топки и мечтаеха да носят националната фланелка. Сега материалното е на първо място. Много от играчите са като манекени на терена.“

Въпреки критиките си Данчето не губи надежда, че България отново ще има свое силно поколение.

„Онова лято през 1994 година никога няма да го забравя. Беше нещо велико. Силно вярвам, че някой ден пак ще преживеем подобна радост.“

Заклетата привърженичка на ЦСКА призна, че с нетърпение очаква откриването на новия стадион на „червените“.

„Ако ме поканят, с удоволствие бих изпяла „Сърца червени“ на откриването“, заяви тя.

Междувременно Йорданка Христова продължава да прекарва лятото в любимото си Царево, където наскоро бе удостоена със званието „Почетен гражданин“.

„Обичам този край вече почти 60 години. Радвам се, че все повече българи избират нашето Черноморие. Мир и здраве да има, другото ще си го направим сами“, каза още легендарната певица.

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