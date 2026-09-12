Абровски: Маркетингът може да изведе българското вино напред
Лозари и винари поискаха финансова подкрепа, по-строг контрол върху вноса и защита от дъмпингови цени
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Лозари и винари поискаха финансова подкрепа, по-строг контрол върху вноса и защита от дъмпингови цени
Наши еликсири печелят медали в Сан Франциско, готвим пробив на пазарите в Япония и Южна Корея
Българските вина, които участват в Concours Mondial de Bruxelles тази година, са 257 от 70 производители в страната ни. Това стана ясно при откриванет...