Две валути, една нощ. Как ще плащаме в новогодишната вечер?

В първите минути на 2026 година плащането на сметки няма да бъде повод за объркване или спор. Всеки търговец в България ще е длъжен да приема и левове, и евро. През целия януари ще действа преходен период, в който двете валути ще се използват едновременно, а законът ясно определя кога и как може да се връща рестото.

Новогодишната нощ - тест за двойното обращение

В заведенията и хотелите по време на празничната нощ клиентите ще могат да разплащат сметките си както в лева, така и в евро. Ако още с настаняването уточнят в каква валута ще плащат и дали търговецът има възможност да върне ресто в същата, това ще спести излишни недоразумения. До края на януари 2026 г. търговците са задължени по закон да приемат и двете валути, а при недостатъчна наличност в евро могат да върнат рестото в левове.

Това обясни основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова. Според нея правилата са напълно ясни, а паниката е излишна.

Законът е готов, кампанията е проведена

„Проблеми не би следвало да има, тъй като окончателните текстове на Закона за въвеждане на еврото в България с изискванията към търговците са известни вече от пет месеца“, уточни Габриела Руменова. По думите й мащабната информационна кампания, която включваше срещи с представители на бизнеса и с граждани, е дала резултат.

От институциите вече са публикувани редица документи, като „Насоки за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и двойното обращение“ от Министерството на икономиката и „Указания на БНБ за подготовката на банкоматите и ПОС-терминалите“.

Така се гарантира, че и бизнесът, и потребителите са информирани какво да очакват в преходния месец, когато левът и еврото ще съществуват рамо до рамо в портфейлите на хората.

Какво се променя след 1 януари 2026 г.

От първия ден на 2026 г. банкоматите в България ще започнат да разпространяват само евробанкноти, а вендинг машините ще работят единствено с евро банкноти и евро центове. В магазините, заведенията и хотелите обаче плащанията ще могат да се извършват както в лева, така и в евро.

„Това ще продължи през целия януари, т.нар. период на двойно обращение. През него търговците са длъжни да приемат плащания и в двете валути, а могат да връщат рестото или изцяло в евро, или изцяло в лева“, посочи Руменова и подчерта, че страховете около връщането на ресто в новогодишната нощ са силно преувеличени.

Смесеното плащане е право на потребителя

По закон ресторантьорите и всички останали търговци са задължени да приемат плащания в двете валути. Разликата е, че докато търговците не могат да връщат „смесено ресто“, потребителите имат право да платят сметката си смесено - и в лева, и в евро. Това може да доведе до известни обърквания, но решението кога да се използва този вариант остава изцяло в ръцете на клиента.

„Връщането на ресто в лева е допустимо тогава, когато търговецът няма достатъчна моментна наличност в евро. И нека ясно да кажем отново за успокоение на бизнеса - връщането на рестото в лева през целия януари 2026 г. при липсата на моментна касова наличност в евро не подлежи на санкция от който и да било контролен орган“, увери експертът по потребителски права Габриела Руменова.

