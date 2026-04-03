България поиска четвърто плащане по ПВУ

България подаде искане за четвърто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, което е за 900 млн. евро. Това заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът по европейските средства Мария Недина.

Тя припомни, че Механизмът за възстановяване и устойчивост работи на принципа „средства срещу реформи“. "Зад тези средства стоят над 2 500 инвестиции в ключови сектори на икономиката - здравеопазване, икономика, социални услуги, образование", посочи Недина.

Тя избори някои от направленията, ои които ще отидат средствата от новия европейски транш.

- Модернизация на над 50 болници и изграждане на 100 амбулатории в отдалечени населени места.

- Предвидени са множество мерки за подкрепа на хората с увреждания, както и изграждане на нови домове за възрастни хора.

"Включени са и медицинските хеликоптери за спешна помощ, но има забавяне при строителството на хангарите. В България се оказва много трудно да се проектира един хангар и на практика никой от тях не беше започнат навреме. Въпреки това вярваме, че в рамките на ПВУ - със съответните срокове, ще успеем да спасим инвестициите както за хангарите, така и за медицинските хеликоптери, така че те да бъдат изпълнени в срок", изрази надежда Недина.

Инвестициите включват още изграждане на STEM среда в над 2000 училища, както и за обновяване на училища, детски градини и обществени сгради.

По думите на вицепремиерът самото искане за плащане отразява изпълнението на 27 етапа. "16 от тях вече са предадени на Европейската комисия, а 7 са в финален етап на подготовка. Вярваме, че в рамките на четвъртото плащане по ПВУ - ще успеем да ги предадем на Европейската комисия", подчерта тя.

Недина обаче изтъкна факта, че две от мерките няма да могат да бъдат изпълнени. "Това са Законът за водоснабдяване и канализация, по който не беше постигнат консенсус в Народното събрание - и за който могат да бъдат удържавни 437 милиона евро. Реформата на Българския енергиен холдинг също не беше осъществена", подчерта вицепремиерът.

И обясни, че:"За четвъртото плащане се изискваше Министерският съвет да приеме решение, с което да възложи на министъра на енергетиката да работи по преструктурирането на Българския енергиен холдинг. Но Народното събрание взе решение тази реформа да не бъде изпълнена, съответно тя няма да бъде представена в този си вид. Всъщност цялостната реформа е част от петото плащане, а в четвъртото беше предвиден само междинен етап", обясни Недина.

Въпреки очакванията за задържане на част от средствата, се очаква по-голямата част от финансирането да постъпи в държавния бюджет до края на месец юни, така че съответните инвестиции да могат да бъдат реализирани.

По второто и третото плащане също има забавяне, свързано с две ключови реформи - за Антикорупционната комисия и реформата, свързана с главния прокурор, отчете вицепремиерът по европейските средства. Тя припомни, че на 4 май изтича срокът, в който Народното събрание има възможност да приеме необходимите промени по реформата за Антикорупционната комисия. "Това е 6-месечен срок, в който можем да направим необходимите корекции. След изтичането му тези средства няма просто да бъдат задържани, а могат да бъдат окончателно загубени. Става дума за 214 милиона евро от второто плащане, които вече са задържани, както и общо 357 милиона евро след 4 май. Това означава, че може да се наложи да връщаме средства от предишни плащания, които вече са изразходвани", предупреди Недина, предаде NOVA.

