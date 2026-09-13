4,5 млн. българи пред важен избор за втората пенсия: Какво ще стане с парите им
Динамичен, балансиран или консервативен: В кой фонд ще отидат
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Динамичен, балансиран или консервативен: В кой фонд ще отидат
Минималната пенсия обаче зависи от решение на парламента
Предложението е част от реформата, въвеждаща мултифондовете
Ето какво решиха власт, синдикати и работодатели
Премиерът Льокорню спира ключовия закон до изборите през 2027 г.
Макрон не се поддаде на ожесточената съпротива на синдикатите
Глобалната рейтингова агенция понижи оценката на Франция с една степен
Протестиращите смятат, че богатите трябва да финансират пенсионната система
Той поиска правителството да започне разговори със синдикатите по широк кръг въпроси
Обстановката се утежнява допълнително от насилието
Блокират железопътни гари, пътища и част от международното летище „Шарл дьо Гол” в Париж
Протести, блокади и сблъсъци с полицията бележат поредните протести в страната
Синдикатите не планират да отстъпят пред плановете на президента
Най-спорният въпрос остава средната пенсионна възраст
И балерините от парижката опера излязоха на протест , защото ще ги пенсионират не на 42, а на 64 години
След пенсионната реформа хората в Русия започват да адресират претенциите си директно към президента, а не към по-нископоставените власти...
Част от пенсионната реформа ще се изправи пред Конституционния съд. Върховният административен съд ще сезира конституционните магистрати по жалба на ч...
Вицепремиерът очаква промяна на методиката за освидетелстване До седмица Министерството на труда и социалната политика ще представи виждането си за п...
Лидерите на петте парламентарно представени политически партии в Гърция не постигнаха споразумение за пенсионната реформа. Това съобщи БГНЕС и уточни,...
Министър-председателят Бойко Борисов поздрави вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин за одобрената от Народното събрание...