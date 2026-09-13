Една ябълка на ден – мит или реална полза за здравето
Защо са по-здравословни от други плодове
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Защо са по-здравословни от други плодове
Има време от деня, когато яденето на ябълки е особено полезно
Яденето на една ябълка на ден е не просто стара поговорка, а научно подкрепен навик с многобройни ползи за здравето. Този достъпен и вкусен плод може...
Ледена стихия и в Девинско
Това е най-древното доказателство за наличие на плода на територията на днешна Виена
Празникът на плодородието бе открит с 10 сорта ябълки
Стойте далеч от дървото манчинела
Ябълките на Илияна Беновска се превърнаха в най-обсъжданото събитие при заключителната реч на Росен Плевнелиев. И по стар вече Фейсбук обичай актът й...
Сладкият плод разказва истории от Едем до Епъл За ябълката знаем, че: съдържа витамин С, който укрепва имунната система, флавоноиди - вид антиоксидан...
Стара Загора. Служителят от община Казанлък Минчо Георгиев постави своеобразен рекорд в Деня на българската община. Той дсе похвали на своите колеги...
София. Ябълките са поскъпнали най-много за една година от всички селскостопански продукти, сочат данните на Националния статистически институт. Цената...