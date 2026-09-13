Всичко за Ябълка

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Ябълката - от Едем до Епъл

Ябълката - от Едем до Епъл

Ябълките на Илияна Беновска се превърнаха в най-обсъжданото събитие при заключителната реч на Росен Плевнелиев. И по стар вече Фейсбук обичай актът й...

20 януари | 7:25
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Еволюция на ябълката

Еволюция на ябълката

Сладкият плод разказва истории от Едем до Епъл За ябълката знаем, че: съдържа витамин С, който укрепва имунната система, флавоноиди - вид антиоксидан...

06 февруари | 22:50
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