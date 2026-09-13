ЕС готви нови мерки за дрехите. Ще забрани...
Целта е да бъдат намалени текстилните отпадъц
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Целта е да бъдат намалени текстилните отпадъц
Те са напълно унищожени, категоричен е американският президент
Изправи се България стоим категорично зад мира, каза тя
Последният случай е с къмпинг Смокиня
От тях 252 кг марихуана, 173 кг хероин, 163 кг кокаин и 31 кг амфетамин.
Твърде цинична финансова система
Над тон слонова кост бе унищожена на площад Таймс Скуеър в Ню Йорк. Публичната акция бе организирана с цел назидание на световната търговия със забран...
Русе. Унищовени са плаващи навигационни знаци, които маркират плавателния път на река Дунав, съобщи директорът на изпълнителната агенция „Проучване и...