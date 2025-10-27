Появиха се два нови звяра у нас. Има ли опасност

Не пантера, а нови зверове се появиха в страната.

Парк за мечки Белица посрещна своите най-нови обитатели - мечетата Фрол и Фросия.

Новите мечешки обитатели са седемгодишните брат и сестра и идват от защитено убежище за мечки на „Четири лапи“ в Украйна – Парк за мечки Домажир. През 2020 г. те бяха спасени от международната организация за защита на животните от мрачно съществуване в изоставен хотел, използвани като атракция в него.

Мечките вече се намират на територията на Парка за мечки в Белица, те са в добро здравословно състояние и временно настанени в карантинния сектор, където се наблюдават от ветеринарен лекар.

Паркът за мечки в Белица отвори врати

Преместването на животните в българския парк се налага, за да се гарантира тяхното дългосрочно благосъстояние и необходимите им за спокоен и здравословен живот пространство и грижи. Решението е част от планирано релокиране на общо четири мечки от Украйна – две в Белица и още две в друг от защитените паркове на организацията.

След 40-часово пътуване от Украйна през Полша, Словакия, Унгария и Румъния, Фрол и Фросия пристигнаха благополучно в Парка за мечки в Белица в края на миналата седмица и вече са най-младите обитатели след 9 годишните Теди и Ива, които доскоро бяха познати като младежите на Парка.

