Шакира взриви Копакабана! Милиони на крака за безплатното шоу
С час закъснение, но с грандиозен спектакъл звездата превърна Рио в сцена на латино попа
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С час закъснение, но с грандиозен спектакъл звездата превърна Рио в сцена на латино попа
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