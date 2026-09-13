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Апостола оживява в три книги

Апостола оживява в три книги

Три тома, посветени на Васил Левски, събраха стотици бивши и настоящи жители на Карлово в Мраморната зала на Столична библиотека. Книгите "Каравелов и...

13 март | 20:50
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