Реликви от Априлското въстание оживяват в София
Редки документи, автографи и оригинални ръкописи показват драмата от 1876 г.
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Редки документи, автографи и оригинални ръкописи показват драмата от 1876 г.
Столичната библиотека връчи за единадесети път годишните си награди
Днес тя съхранява около 1 000 000 библиотечни единици
Малките посетители на Столична библиотека ще могат с очила за виртуална реалност да се разхождат из музеи, галерии и исторически места
Центърът за градска мобилност и Столичната библиотека стартират съвместна инициатива под наслов „Зареди карта – стани читател“
Столичната библиотека отваря летните си читални в парковете на София
Седем табла в Столичната библиотека проследяват неговата история от първите му броеве
Георги Господинов, проф. Николай Овчаров и Божана Апостолова са писатели на годината в трите раздела -художествена литература, научно-популярна литера...
През 2015 г. Столичната библиотека е посетена от половин милион граждани. Това каза Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, по време на официална...
Три тома, посветени на Васил Левски, събраха стотици бивши и настоящи жители на Карлово в Мраморната зала на Столична библиотека. Книгите "Каравелов и...
София. Столична библиотека ще зарадва своите най-активни читатели и най-четени съвременни български автори с награди. Събитието ще се състои на 17-ти...
София. Наскоро новина от Столичната библиотека предизвика голяма дискусия в обществото. Тя не беше за това, че вече може да си изтеглим електронни кни...
Столична библиотека е домакин на изложбата под наслов "Българите в Бесарабия, Таврия и Крим. Фото-хроника на ХХ век". Подбрани автентични фотографии...
София. Столичната библиотека въвежда електронно обслужване. Част от нейния фонд и административните услуги ще бъдат достъпни и извън сградата на библи...